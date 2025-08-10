Slušaj vest

Fudbaleri Budućnosti poraženi su u Podgorici od Sutjeske u derbiju 2. kola rezultatom 1:0 (0:0).

Jedini gol na meču je postigao Nedeljko Piščević. Bio je to ustvari bizaran autogol u 62. minutu.

Sutjeska je na čelu tabele sa maksimalnih šest bodova, dok je Budućnost ostala na tri.

Time je nastavljeno posrtanje kluba koji je ovog leta preuzeo Nenad Lalatović. Budućnost je ispala od jermenske Noe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom i od moldavskog Milsamija u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Lalatović je u prvom kolu crnogorskog prenstva na meču protiv Jezera isključen, pa nije vodio meč protiv Sutjeske.

Nenad Lalatović

Nenad Lalatović izjava dok mu viču "Lalate, odlazi" Izvor: Arenasport/printscreen