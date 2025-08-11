MAGIJA
OVAKAV FUDBALER SE JEDNOM RAĐA! Pogledajte nestvaran potez Nejmara kojim je brutalno ponizio protivnika
Nejmar je u pobedi Santosa podsetio na svoje najbolje dane.
Santos je nakon preokreta pobedio Kruzeiro u gostima rezultatom 2:1, a Nejmar je odigrao gotovo čitavu utakmicu.
Zamenjen je tek u 93. minutu, a jedan njegov potez sa utakmice postao je viralan na društvenim mrežama.
Toliko je dobar dribling napravio da se šire snimci iz tri različita ugla.
Nejmar je ponizio protivničkog fudbalera, pogledajte na koji način:
Otkako se vratio u Santos Brazilac je na 17 utakmica postigao šest golova uz tri asistencije.
