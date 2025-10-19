Slušaj vest

Nemanja Vidić kao fudbaler ostavio je neizbrisiv trag u Crvenoj zvezdi i Mančester junajtedu.

O Nemanji Vidiću zanimljivo mišljenje nedavno je izneo Pantaleo Korvino (75), jedan od najpoznatijih fudbalskih skauta i čovek koji je obavljao ulogu sportskog direktora u nekoliko italijanskih klubova.

Pantaleo Korvino nekadašnji sportski direktor Fjorentine Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Susret sa Nemanjom i njegovom ženom

Nedavno se Pantaleo Korvino prisetio epizode kad je bio prvi operativac Fjorentine i kada je u taj klub hteo da dovede Nemanju Vidića. Govorio je u emisiji "Classe Dirigente" na jutjub kanalu "Gazzeta dello Sport". Bilo je to pre 20 godina, kada je Fjorentina praktično imala završen transfer Nemanje Vidića, ali je on propao u poslednjem trenutku.

- Fjorentina je platila odštetu od 6,5 miliona dolara, a ja sam tri puta putovao u Moskvu da se sretnem sa igračem (Nemanja Vidić op.a.) i njegovom suprugom (Ana Vidić op.a.). Kada sam supruzi objasnio da je vlasništvo Fjorentine u rukama kompanije "Tod’s & Hogan", bila je oduševljena, pa sam joj na trećem putovanju doneo torbu koju je veoma cenila. Ipak, morao sam do prvog januara da otpustim jednog igrača izvan Evropske unije da bih mogao da registrujem Vidića - prisetio se Korvino.

Puče transfer

I kada je Italijan mislio da je transfer Vidića iz moskovskog Spartaka u Fjorentinu gotova stvar, pojavili su se Englezi...

- Na Božić sam bio kod kuće i pratio utakmicu Mančester junajteda kada se Rio Ferdinand povredio. Na Novu godinu sam pokušao da čestitam Vidiću, ali nije se javljao. Zvao sam i njegovog agenta, ali ni on nije odgovarao. Posle nekoliko dana pročitao sam da je Mančester junajted doveo Vidića za 20 miliona dolara, što je tri puta više od klauzule u ugovoru. Mom igraču su ponudili platu od 2,5 miliona, dok sam ja Vidiću nudio ugovor vredan 800.000 evra. Bio sam razočaran, jer sam već imao potpisane ugovore.

Ana Vidić i Nemanja Vidić na jednom prijemu Foto: McPix Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navijači Viole sve pamte

Ali, potom se desila antologijska scena u Italiji, koju pamte ne samo navijači kluba iz Firence, već i svi poklonici fudbala na Apeninima.

- Na prvoj utakmici Fjorentine protiv Intera, stadion je bio ispunjen, a ja sam meč pratio sa klupe. Kada su se ekipe pojavile na terenu, na tribinama se pojavio transparent na kome je pisalo: "Vidiću, vrati nam torbu" - smejao se Pantaleo Korvino.

Nakon jedne sezone u moskovskom Spartaku, Nemanja Vidić prešao je u Mančester junajted 5. januara 2006. godine. Dobio je dres sa brojem 15, a debitovao je za Junajted kao zamena Rudu van Nistelroju u poslednjim minutima polufinalne utakmice Karling kupa protiv Blekbern roversa 25. januara 2006.