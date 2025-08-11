Slušaj vest

U Soljanima je prekinuta utakmica drugog kola Kupa Županje nakon što je navijač fizički napao sudiju.

Graničar je kao gost protiv Slavonije iz Soljana imala prednost rezultatom 1:0 kada je čovek iz publike preskočio ogradu i krenuo ka pomoćnom sudiji.

Kako prenosi portal "Sportalo" navijač je davio arbitra, a napadu je prethodilo međusobno vređanje navijača i sudije.

Utakmica je momentalno prekinuta, a ubrzo su se na tom mestu pojavili policija i hitna pomoć.

- Utakmica je prekinuta zbog nesportskog ponašanja i ulaska u teren od strane jednog domaćeg navijača. Ovim putem NK Slavonija Soljani se ispričava svim gledateljima i ne odobravamo ovako ponašanje bilo koga prema službenim osobama - saopštili su domaćini sa ove utakmice.

Meč je automatski registrovan rezultatom 3:0 u korist Graničara koji je tako obezbedio plasman u narendu rundu Kupa.

Kurir sport/sportalo.hr

