HRVATSKI NAVIJAČ ULETEO NA TEREN I DAVIO SUDIJU: Jezivo nasilje na fudbalskoj utakmici! Meč odmah prekinut, stigla policija i hitna pomoć
Utakmica lokalnog Kupa u Hrvatskoj je prekinuta zbog teškog incidenta.
U Soljanima je prekinuta utakmica drugog kola Kupa Županje nakon što je navijač fizički napao sudiju.
Graničar je kao gost protiv Slavonije iz Soljana imala prednost rezultatom 1:0 kada je čovek iz publike preskočio ogradu i krenuo ka pomoćnom sudiji.
Kako prenosi portal "Sportalo" navijač je davio arbitra, a napadu je prethodilo međusobno vređanje navijača i sudije.
Utakmica je momentalno prekinuta, a ubrzo su se na tom mestu pojavili policija i hitna pomoć.
- Utakmica je prekinuta zbog nesportskog ponašanja i ulaska u teren od strane jednog domaćeg navijača. Ovim putem NK Slavonija Soljani se ispričava svim gledateljima i ne odobravamo ovako ponašanje bilo koga prema službenim osobama - saopštili su domaćini sa ove utakmice.
Meč je automatski registrovan rezultatom 3:0 u korist Graničara koji je tako obezbedio plasman u narendu rundu Kupa.
Kurir sport/sportalo.hr
Bonus video: