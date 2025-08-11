Slušaj vest

FK Crvena zvezda s ponosom je objavio da su kapaciteti zapadne i istočne tribine rasprodati za utakmicu protiv Leha, sutra od 21.00 čas.

Deluje da će stadion "Rajko Mitić" biti dupke pun, jer navijači Crvene zvezde žele da na delu vide fudbalere koji su u Poznanju pre nedelju dana slavili rezultatom 3:1.

Delije4.jpg
Delije u elementu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Još ranije, FK Crvena zvezda rasprodao je tribinu "Siniša Mihajlović", a posle popunjenja kapaciteta za "Zapad" i "Istok" ostalo je još karata za severnu i južnu tribinu. Zvezda je ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu prodavala po ceni od 1.200 i 1.500 dinara, dok na blagajnama mogu da se kupe karte za "Sever" i "Jug" koje koštaju 800 dinara. 

Iz FK Crvena zvezda poručuju navijačima da je dres-kod više nego potreban za utakmicu protiv Leha. Plan je da koreografija na stadionu bude spektakularna, da "Zapad" i "Istok" budu u crvenim majicama, a "Sever" i "Jug" u belim.

Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Nema ništa lepše nego da gledaš 90 minuta crveno-belu koreografiju, koja je nastala voljom svakog čoveka koji je došao na utakmicu taj dan! Od nas zavisi kako će Marakana u utorak uveče izgledati – poručile su Delije pred ovu utakmicu.

Ukoliko izbore prolaz protiv Leha, fudbaleri Crvene zvezde igraće u plej-ofu Lige šampiona protiv boljeg iz susreta Pafos - Dinamo Kijev, koji je na programu sutra od 19.00 časova. U prvoj utakmici, u gostima slavio je kiparski Pafos rezultatom 1:0.

Ne propustiteFudbalLEH BEZ DVA STARTERA DOLAZI U BEOGRAD: Da li je ovim olakšan posao Crvenoj zvezdi?!
Fudbaleri Leha Mikael Išak Ali Golizadeh Mateuš Škripčak
FudbalZVEZDINA DECA POKAZALA ŠTA ZNAJU PROTIV TSC: Igrala osmorica momaka iz Omladinske škole! Meč završila ekipa u proseku 21,9 godina!
Zvezdina deca
FudbalTADIĆ U 36. GODINI DOBIO NOVAC KAO NIKAD U KARIJERI: Ovoliko nije imao ni u Sautemptonu, Ajaksu i Feneru!
Dušan Tadić
FudbalZNATE LI KO JE ZVEZDINA VIŠNJA NA TORTI OVOG LETA: Dejan Stanković oduševljen dolaskom jednog igrača!
Dejan Stanković

Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija Izvor: Kurir