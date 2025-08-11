Slušaj vest

FK Crvena zvezda s ponosom je objavio da su kapaciteti zapadne i istočne tribine rasprodati za utakmicu protiv Leha, sutra od 21.00 čas.

Deluje da će stadion "Rajko Mitić" biti dupke pun, jer navijači Crvene zvezde žele da na delu vide fudbalere koji su u Poznanju pre nedelju dana slavili rezultatom 3:1.

Delije u elementu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Još ranije, FK Crvena zvezda rasprodao je tribinu "Siniša Mihajlović", a posle popunjenja kapaciteta za "Zapad" i "Istok" ostalo je još karata za severnu i južnu tribinu. Zvezda je ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu prodavala po ceni od 1.200 i 1.500 dinara, dok na blagajnama mogu da se kupe karte za "Sever" i "Jug" koje koštaju 800 dinara.

Iz FK Crvena zvezda poručuju navijačima da je dres-kod više nego potreban za utakmicu protiv Leha. Plan je da koreografija na stadionu bude spektakularna, da "Zapad" i "Istok" budu u crvenim majicama, a "Sever" i "Jug" u belim.

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Nema ništa lepše nego da gledaš 90 minuta crveno-belu koreografiju, koja je nastala voljom svakog čoveka koji je došao na utakmicu taj dan! Od nas zavisi kako će Marakana u utorak uveče izgledati – poručile su Delije pred ovu utakmicu.

Ukoliko izbore prolaz protiv Leha, fudbaleri Crvene zvezde igraće u plej-ofu Lige šampiona protiv boljeg iz susreta Pafos - Dinamo Kijev, koji je na programu sutra od 19.00 časova. U prvoj utakmici, u gostima slavio je kiparski Pafos rezultatom 1:0.