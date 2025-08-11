Slušaj vest

Fudbalski klub Totenhem započeo je pregovore sa Mančester sitijem o dovođenju brazilskog krilnog napadača Savinja.

Bi-Bi-Si (BBC) je danas preneo da će Mančester siti za Savinja samo uzeti u razmatranje ponude koje su veće od 50 miliona funti.

Savinjo (21) je u Mančester siti došao u julu prošle godine iz francuske True u transferu vrednom 30,8 miliona funti.

Brazilski krilni napadač je odigrao ukupno 48 utakmica i postigao tri gola za Mančester siti, dok je u sezoni 2023/24 kao igrač Đirone bio izabran u idealan tim španske La Lige.

Za reprezentaciju Brazila je debitovao u martu prošle godine, i od tad je zabeležio ukupno 13 nastupa za selekciju svoje zemlje.

Kurir sport/Beta

