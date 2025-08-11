Slušaj vest

Benjamin Šeško će konačno dobiti broj koji je želeo u Mančester junajtedu.

Veliko pojačanje kluba sa "Old traforda" će zadužiti broj 30 koji je do sada bio zauzet.

Nosio ga je u pripremnom periodu Dijego Leon, mladi levi bek, koji ga se odrekao u korist Šeška te mu je na taj način ukazao veliku čast.

Leon je tako uzeo broj 35, a Šeško će nositi broj 30 u Mančester junajtedu.

Podsetimo, Šeško je nedavno rešio svoj veliki transfer i Mančester junajted ga je platio Lajpcigu 75 miliona funti, a tokom karijere slovenački fudbaler prošao je trnovit put, te je bio i osporavan i ponižavan.

Životna priča Benjamina Šeška

Benjamin Šeško iza sebe ima nestvarnu životnu priču.

Rođen je 31. maja 2003. godine u Radeču u Sloveniji. Njegov otac Alen Šeško i mama Slađana Lazić, srpkinja iz Doboja, razveli su se kada je Benjamin bio mali, pa je ostao da živi sa majkom. Ipak, ključnu ulogu u njegovom ranom fudbalskom razvoju imao je njegov tata Alen.

Počeo je u lokalnom klubu gde je na 23 utakmica dao 59 golova, a kada su njegov talenat sa 15 godina primetili u Domžalama, čelnici kluba su ga pustili uz podrugljiv i ponižavajući komentar:

"Takvih i boljih imamo koliko hoćete!"

Verujemo da sada lupaju glavom o zid i da se žestoko kaju, jer njegova trenutna vrednost se procenjuje na 50.000.000 evra. Briljirao je Benjamin Šeško u Domžalama, pa su ga oni vrlo brzo prodali u Salcburg, gde je prvo igrao za Lifering (B tim). Odigrao je 79 utakmica za klub iz Austrije i upisao 29 golova i 11 asistencija.

Obletali su ga skauti brojnih evropskih klubova, ali Beni je smatrao da je Lajpcih najbolje rešenje za naredni korak u njegovoj karijeri. I bio je u pravu. Sjajno se uklopio u tim. Na 42 utakmice upisao je 18 golova i dve asistencije.

Takvog fudbalskog talenta Slovenija nikad nije imala. Za reprezentaciju Slovenije na 30 nastupa postigao je 11 golova i sasvim je izvesno da će u narednom periodu oboriti rekord Zlatka Zahovića od 30 pogodaka za "deželu".

Beni Šeško kako ga zovu u Sloveniji i dalje je omiljeni momak iz kraja. Jednostavan je, posle svake utakmice dugo potpisuje autograme i slika se sa decom. Smeje se i igra fudbal.

Basket velika ljubav

Zanimljivo, kao mali dosta je igrao i košarku. Njegov menadžer Elvis Bašanović jednom prilikom je otkrio da je jedan snimak Šeška sa košarkaškog terena bio presudan u njegovom transferu iz Domžala u Salcburg. Šeško se zaleteo skočio i nogom udario loptu koja je bila zaglavljena na obruču.

"Red Bull je poznat po tome što stavlja veliki naglasak na fizičku aktivnost, slično engleskim klubovima. Sportski direktor Salcburga i ja se i dan-danas šalimo da Beni je jedini fudbaler kojeg sam prodao na osnovu košarkaškog snimka", rekao je svojevremeno Bašanović.

