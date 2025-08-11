Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda podsetio je svoje navijače da su crveno-beli pod uslovnom kaznom UEFA.

Crvene zvezde u utorak 12. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje poljski Leh u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici:

- Utakmica između Crvene zvezde i Leha će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni. Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače - saopštila je Zvezda.

- Takođe, apelujemo na sve zvezdaše koji su obezbedili ulaznice za severnu i južnu tribinu da obuku bele, a oni koji će utakmicu pratiti sa zapada i istoka da obuku crvene majice - dodaje se u saopštenju.

Podsetimo, crveno-beli su slavili u Poznanju rezultatom 3:1.

