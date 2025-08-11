Slušaj vest

Utakmica brazilske Serije D između Santa Kruza i Seržipea našla se u centru pažnje fudbalske javnosti širom sveta zbog penala kakav nije ranije viđen u ovom sportu.

Penal-lutrija odlučivala je o pobedniku šesnaestine finala doigravanja za ulazak u Seriju C.

Precizniji su bili fudbaleri Santa Kruza, ali je svu slavu pokupio fudbaler Seržipea Luan zbog načina na koji je izveo najstrožu kaznu.

Luan je zbunio i sudiju i protivničkog golmana, sve dok nisu shvatili da je to zaista način na koji će izvesti penal.

Na kraju je pogodio mrežu i ostavio svoj tim u životu, ali ne zadugo.

Aleksa Vukanović gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport