Fudbaleri Partizana uspeli su da u četvrtom kolu Superlige Srbije savladaju minulog vikenda Napredak u Kruševcu sa čak 7:2!

Igrali su crno-beli kao u transu pod "Bagdalom", a pored dva gola Andreja i Bogdana Kostića, predivne pogotke upisali su i Bibras Natho, Jovan Milošević i Vukašin Đurđević.

Utakmica je odigrana u okviru 13. kola Prve savezne lige u sezoni 1953/54. Partizan je u ovaj meč ušao kao favorit jer je pre ove utakmice napravio seriju od devet uzastopnih pobeda sa čak 42 postignuta gola.

Po dva gola za Partizan postigli su Branko Zebec, Antun Herceg i Prvoslav Mihailović, dok je jedan gol dao Stjepan Bobek. Utešni pogodak za crveno-bele bilo je delo Koste Tomaševića. Nakon ove utakmice Partizan je dobio nadimak "Parni valjak“.

Partizan je sa klupe vodio trener Milovan Ćirić koji će naredne sezone 1954. sesti na klupu upravo Crvene zvezde.

Crno-beli igrali su u sastavu: Slavko Stojanović - Čedomir Lazarević, Ratko Čolić, Zlatko Čajkovski, Miodrag Jovanović - Antun Herceg, Božidar Pajević, Prvoslav Mihailović - Miloš Milutinović, Stjepan Bobek, Branko Zebec.

Fudbaleri Crvene zvezde koje je sa klupe predvodio Boško Ralić, igrali su u sledećem sastavu: Petar Krivokuća - Miljan Zeković, Siniša Zlatković, Branko Stanković, Ljubiša Spajić - Jovan Cokić, Stevan Veselinov, Kosta Tomašević - Antun Rudinski, Rajko Mitić, Borislav Kostić.

