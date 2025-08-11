Slušaj vest

Italijanski čuvar mreže nije uvršten u sastav "sveca" za meč u sredu protiv Totenhema u Superkupu Evrope.

Donaruma je imao jednu od ključnih uloga u osvajanju Lige šampiona, ali su Luis Enrike i saradnici odlučili da ga očigledno odstrane.

Doveden je iz Lila Lukas Ševalije, koji će biti prvi izbor kako stvari stoje. Donarumi ugovor ističe sledećeg leta, ali nema novosti u vezi sa produžetkom saradnje.

Dogovor nije postignut, Donaruma je želeo povećanje plate, uprkos tome što spada u grupu igrača sa najvećom zaradom. Njegov agent Enco Rajola je u kontaktu sa velikanima poput Mančeste junajteda, Čelsija i Intera, koji čekaju u redu.

Donaruma je u prošloj sezoni primio 43 gola u 47 utakmica, a u njih 17 sačuvao mrežu netaknutom.

