Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21.00 gostuju Hibernijanu u revanš meču za plasman u plej-of Lige konferencija.

Ukoliko bi preskočili Škote, Partizan bi u narednoj rundi igrao sa poraženim iz duela Legija - AEK Larnaka (u prvom meču AEK je slavio sa 4:1).

U prvoj utakmici odigranoj u Beogradu, Škoti su slavili sa 2:0 i tako došli na korak od plasmana dalje. Pred Partizanom je jako težak zadatak, jer moraju da pobede sa više od dva gola razlike kako bi izbacili Škote.

Poznate svetske kladionice već su otpisale Partizan, kome daju male šanse za trijumf na vrućem gostovanju u Škotskoj. Kvota na pobedu Partizana iznosi čak 3.20, dok je kvota na trijumf domaćina 1.90.

Favorit je prema bukmejkerima nesporan, ali i Partizan se pita. Iako su šanse male, crno-beli će dati sve od sebe kako bi nadoknadili minus od dva gola iz srpske prestonice.

