Kontroverzni bugarski sudija Radoslav Gidženov određen je za glavnog sudiju revanša trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Partizana i Hibernijana u Škotskoj.

Utakmica se igra u četvrtak od 21 čas u Edinburgu, a Škoti imaju dva gola prednosti iz Humske.

Partizan - Hibernijan

Fudbalski sudija iz Bugarske ima više nego zanimljivu biografiju. U rodnoj zemlji ga zovu "plejboj". Godinama je bio u vezi sa nekadašnjom teniserkom Elicom Kostovom, a spisak dama sa kojima je ovaj sudija viđan je poduži.

Njen Instagram profil je praktično bio jedino mesto na kojem ga možete naći na društvenim mrežama, jer lične profile uopšte nema. Nekadašnja teniserka - koja je kasnije postala model - povremeno je kačila zajedničke fotografije sa sada bivšim dečkom, a bugarski mediji često o njemu pišu zbog stila oblačenja i brade koja je uvek "pod konac".

Interesantno je da je Elica objavila kraj karijere u Beogradu na turniru odigranom 2021. godine. Nakon 15 godina i zarađenih 600.000 dolara rekla je zbogom tenisu i posvetila se modelingu.

Radoslav Gidženov je poznat i kao sudija koji je prvi stranac koji je delio pravdu u prvenstvu Hrvatske. HNL je 2022. godine uveo praksu da pojedine mečeve elitnog ranga sude stranci, a prvi koji je dobio tu čast je upravo Radoslav.