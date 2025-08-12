Slušaj vest

Četvrti gost emisije "Na kafi sa Grafosom" bio je kapiten Grafičara Filip Vasiljević kog smo mogli da upoznamo iz totalno drugačijeg ugla.

Kapiten Grafičara Filip Vasiljević Foto: Starsport

Vaske je govorio o Grafičaru, svojoj karijeri, anegdotama sa terena i van njega, ali i mnogim drugim zanimljivim temama!

Evo i kompletne emisije:

