Fudbalski savez Beograda dobio je novog Oficira za integritet - Miljana Stanojevića, generala policije, iskusnog bezbednosnog stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom u radu MUP-a, inače člana stručnog štaba fudbalske reprezentacije Srbije, osvajača zlatne medalje na svetskom prvenstvu 2015. godine, na Novom Zelandu.

Imenovanje je potvrđeno uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Stanojević će biti zadužen za praćenje i zaštitu regularnosti takmičenja, sprečavanje nameštanja utakmica, kao i sprovođenje edukacija o važnosti etičkog i fer-plej ponašanja u fudbalu.

Njegovo angažovanje deo je šire strategije predsednika FS Beograda Nikole Lazetića i njegovog tima,da unapredi standarde integriteta u skladu sa preporukama FIFA, UEFA i FSS.

