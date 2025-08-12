Slušaj vest

Ajde Mitre, sad je vreme za povratak u Partizan! Aleksandar Mitrović sigurno napušta Al Hilal, čak mu je jedan čovek iz uprave kluba obećao da će mu iz svog džepa platiti razliku u primanjima za poslednju godinu ugovora, a Srbin treba da dobije 25.000.000 evra.

Najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije već dve godine igra u Saudijskoj Arabiji, gde je zaradio 50.000.000 evra, dok će se sada najverovatnije vratiti u Evropu, gde ga čeka manja plata.

Snažni napadač ponikao je u školi Partizana, veliki je navijač crno-belih i sada ima šansu da opet obuče dres kluba iz Humske ulice, ukoliko bi dve strane naše dogovor. Pre nekoliko godina Mitrović je u razgovoru za Mocart sport istakao da će se u Partizan vratiti u punoj snazi i da želi da tako ostvari svoje snove.

- Žao mi je samo što nisam još koju godinu odigrao za Partizan. Voleo bih još jednom da pokušam i ostvarim ciljeve koje sam odavno sam sebi zacrtao. Pre svega se to odnosi na igranje s Partizanom u Ligi šampiona, ali i postizanje još golova. Osećam da to mogu. Imam još neke želje, može se reći nedovršena posla u Humskoj, nešto što nisam uradio u prvom mandatu. Kažu ljudi da ne bi trebalo planirati, ali svakako bih voleo da još jednom obučem taj dres - rekao je tada Mitrović i dodao:

- Svako ko me poznaje, posvedočiće da zaista želim opet u Humsku. Iako bih voleo odmah, moramo biti realni, sad to nije moguće. Međutim, ubeđen sam da će se jednog dana steći uslovi da opet zaigram pred Grobarima. Da se zna, neću se vraćati reda radi, niti da bih zauzimao mesto mladima, nekom detetu iz škole koje jedva čeka da dobije koji minut u prvom timu.

Izgleda da se ta opcija čini realnom, jer novac neće biti problem. Koji god klub da Mitrović odabere, dobiće od Arapa razliku do 25.000.000 evra. Dodatni plus bi predstavljala i sjajna atmosfera koja vlada u Partizanu. Sve više navijača dolazi na stadion i bodri ekipu, Humska više nije prazna, a može se reći i da mladi fudbaleri igraju odlično. Ipak, fali im malo iskustva, tako da je sigurno sada pravo vreme za povratak Mitra, makar to bilo i na godinu dana.

Potencijalan problem: Traži ga i Lids

Međutim, povratak Mitrovića u Partizan nije tako izgledan, jer ga mnogi engleski mediji povezuju s Lids junajtedom. Mitrović je za Al Hilal odigrao 79 utakmica, upisavši 68 golova i 15 asistencija. Osvojio je čak četiri trofeja, a sada definitivno mora da promeni sredinu.

