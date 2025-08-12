Slušaj vest

Očekuje se da stadion Rajko Mitić bude put za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog tima.

Utakmica je na programu od 21 čas, a Crvena zvezda je poslala važnu poruku za navijače.

- Crvena zvezda obaveštava sve navijače da će klub, kao i uvek do sada, ostaviti određeni broj karata za severnu i južnu tribinu za navijače iz unutrašnjosti, koje će se prodavati na blagajni stadiona “Rajko Mitić”. Vidimo se na Marakani! - saopštili su iz kluba putem društvenih mreža.

Najavljena je koreografija u kojoj može da učestvuje svaki navijač.

Klub je pozvao sve navijače koji će gledati utakmicu sa severne i južne tribine da obuku bele majice, a navijače koji će biti na istočnoj i zapadnoj tribini da obuku crvene majice.

1/10 Vidi galeriju Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Dan pre utakmice na zvaničnom sajtu kluba objavljeno je saopštenje u kojem se apeluje na navijače da ne koriste pirotehnička sredstva i da navijaju fer i sportski jer se klub nalazi pod uslovnom kaznom.

Podsetimo, Crvena zvezda ima prednost iz prve utakmice pošto je u Poznanju prošle srede pobedila rezultatom 3:1.

Bonus video: