"Kapeli sport" je već objavio kako će izgledati dres fudbalske reprezentacije Srbije.
Fudbal
OVO JE NOVI DRES FUDBALERA SRBIJE! Šta kažete? Kompletno jedna boja... (FOTO)
Slušaj vest
Procureo je novi dres fudbalske reprezentacije Srbije. Američki proizvodač sportske opreme "Kapeli sport" objaviće uskoro zvanično kako izgleda novi dres "orlova", ali on se već pojavio na mrežama.
Pogledajte novi dres:
Da li vam se dopada novi dres Srbije?
Kažite nam u komentarima i anketi.
Anketa
Da li vam se dopada novi dres Srbije?
Dodaćemo da će novi dres imati premijeru na utakmici protiv Engleske.
Reaguj
Komentariši