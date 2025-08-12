Slušaj vest

Procureo je novi dres fudbalske reprezentacije Srbije. Američki proizvodač sportske opreme "Kapeli sport" objaviće uskoro zvanično kako izgleda novi dres "orlova", ali on se već pojavio na mrežama.

Pogledajte novi dres:

Dodaćemo da će novi dres imati premijeru na utakmici protiv Engleske.

