Ovaj 26-godišnji rumunski napadač sa PSV-om je potpisao četvorogodišnji ugovor.

Prema pisanju holandskih medija Man će u ekipi iz Ajndhovena zaraditi 8,5 miliona evra.

Man je karijeru počeo u ekipi UTA iz Arada, a zatim je nastupao za FCSB (bivša Steaua).

Poslednje četiri godine nastupao je za italijansku Parmu, sa kojom je u sezoni 2023/24. osvojio titulu u Seriji B.

Za reprezentaciju Rumunije odigrao je 35 utakmica, a prošle godine proglašen je za najboljeg igrača te zemlje.

PSV je novu sezonu u holandskoj ligi počeo ubedljivom pobedom nad Spartom iz Roterdama (6:1), a u narednom kolu gostuju ekipi Tventea.

(Beta)