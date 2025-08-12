Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde uspešno su preskočili poljski Leh u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Crveno-beli su ukupnim skorom slavili 4:2, a trener Vladan Milojević je posle revanša u Beogradu rekao:

- Imali su dovoljno vremena da se pripreme, jako dobro su nas skautirali, što se videlo u prvom poluvremenu. Lako su nas probijali u početnim fazama napada. Imali smo sreće da postignemo gol. Imaju jako dobrog trenera, Skandinavca, koji jako dobro zna ko šta radi na terenu. Ima dosta stvari koje treba da popravimo, taj crveni karton smo dobili jer ne ispucavamo loptu... Veći deo posla smo završili u Poljskoj. Imamo dovoljno vremena da se priremimo za ono najvažnije. Probaćemo protiv Pafosa da uđemo u Ligu šampiona.

Posle crvenog kartona Milojević je reagovao izmenama.

- Bili smo jako kompaktni i dobri, ali smo imali zamore u ekipi. Imali smo Babiku koji je bio istrošen, Olajinku koji je izašao iz povrede, Šerif koji je bio potrošen... Imali smo rezultat, priveli smo utakmicu. Šteta što smo primili gol. Idemo dalje, prolaz se računa, idemo da se spremamo za utakmicu sa Pafosom.

Pafos?

- Poznat mi je tim. Radio sam na Kipru. Brza, snažna ekipa, godinama igraju zajedno. Dobro koriste vemenske uslove na Kipru koji će biti pakleni, velika vlaga...