Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan nastavlja sa ustaljenom praksom od dolaska nove uprave!

Mlade nade crno-belih danas su potpisali nove ugovore sa klubom, a tu je i otkupna klauzula od 15 miliona evra sa kojom će "grobari" biti zadovoljni.

FK Partizan klinci iz omladinske škole Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport/Srđan Stevanović

Naime, Filip Roganović, Dimitrije Janković i Nikola Simić - postpisali su nove ugovore sa Partizanom! Simić je stavio paraf na vernost crno-belima do 2029. godine, dok su se Janković i Roganović obavezali na ugovore do 2023.

- Produžetak ugovora sa ovim talentovanim igračima jasan je signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu – vrednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelj dugoročne strategije našeg kluba - navodi se u zvaničnoj objavi na sajtu kluba.

Pored toga, otkupne klauzule Nikole Simića, Milana Roganovića i Dimitrija Jankovića iznose 15.000.000 evra i da se ispod toga neće ići, saznaje "Mozzartsport".

Ne propustiteFudbalBOMBA DECENIJE! Aleksandar Mitrović ponovo u Partizanu?! Misteriozni čovek plaća 25.000.000 evra za transfer
serbiamontenegro783065.jpg
FudbalBUGARSKI PLEJBOJ SUDI PARTIZANU U ŠKOTSKOJ: Smuvao najlepšu teniserku, delio pravdu u Hrvatskoj! Burna biografija Radoslava
Radoslav Diženov, Elica Kostova.png
FudbalSIN LANETA JOVANOVIĆA PREŠAO IZ ZVEZDE U PARTIZAN PA NAPRAVIO HAOS: Novi "Vladimir Stojković" - "delije" besne!
Dušan Jovanović sin Laneta Jovanovića
FudbalPARTIZAN PREOTEO ZVEZDI SINA LANETA JOVANOVIĆA: Pored Dušana, u Humsku stigao i mlađi brat Miloš
Dušan Jovanović

BONUS VIDEO:

Predrag Mijatović, Partizan, Crvena zvezda, 80. rođendan Izvor: Kurir