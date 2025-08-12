Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan nastavlja sa ustaljenom praksom od dolaska nove uprave!

Mlade nade crno-belih danas su potpisali nove ugovore sa klubom, a tu je i otkupna klauzula od 15 miliona evra sa kojom će "grobari" biti zadovoljni.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan klinci iz omladinske škole Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport/Srđan Stevanović

Naime, Filip Roganović, Dimitrije Janković i Nikola Simić - postpisali su nove ugovore sa Partizanom! Simić je stavio paraf na vernost crno-belima do 2029. godine, dok su se Janković i Roganović obavezali na ugovore do 2023.

- Produžetak ugovora sa ovim talentovanim igračima jasan je signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu – vrednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelj dugoročne strategije našeg kluba - navodi se u zvaničnoj objavi na sajtu kluba.

Pored toga, otkupne klauzule Nikole Simića, Milana Roganovića i Dimitrija Jankovića iznose 15.000.000 evra i da se ispod toga neće ići, saznaje "Mozzartsport".

BONUS VIDEO: