MODRIĆ GA RAZOTKRIO: Svima se hvali da je ponosni Hrvat, a kad ga je Luka upitao da li priča hrvatski šokirao je odgovorom
Dolaskom Luke Modrića, u Milanu je povećana kolonija igrača sa prostora bivše Jugoslavije.
Doduše, ni posle potpisa hrvatskog reprezentativca ta brojka nije impresivna, tu je Strahinja Pavlović, reprezentativac Srbije, kao i Ardon Jašari, koji vuče poreklo iz Severne Makedonije.
No, tu je i Kristijan Pulišić. Reprezentativac SAD vuče poreklo sa Balkana. Takoreći Pulišić i Modrić su komšije, pošto su Pulišićevi rodom sa ostrva Olib kod Zadra, a Modrić je rođen u Zadru. Inače, po majci Modrić je iz srpske porodice Dopuđ iz sela Kruševo kod Obrovca.
Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv razgovor između Modrića i Kristijana Pulišića, američkog reprezentativca koji ima hrvatske korene.
Njih dvojica su se sreli u prostoriji za terapije, usledio je kratki razgovor, Modrić nije mogao da izdrži, a da ne pita Amerikanca da li priča hrvatskim jezikom.
"Ne, koristim samo hrvatski pasoš", rekao je kroz smeh Pulišić.
Pulišić se dosad redovno hvalio da je Hrvat, a hrvatski pasoš mu je olakšao igranje u Evropi.