Dolaskom Luke Modrića, u Milanu je povećana kolonija igrača sa prostora bivše Jugoslavije.

Doduše, ni posle potpisa hrvatskog reprezentativca ta brojka nije impresivna, tu je Strahinja Pavlović, reprezentativac Srbije, kao i Ardon Jašari, koji vuče poreklo iz Severne Makedonije.

Luka Modrić u Milanu Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

No, tu je i Kristijan Pulišić. Reprezentativac SAD vuče poreklo sa Balkana. Takoreći Pulišić i Modrić su komšije, pošto su Pulišićevi rodom sa ostrva Olib kod Zadra, a Modrić je rođen u Zadru. Inače, po majci Modrić je iz srpske porodice Dopuđ iz sela Kruševo kod Obrovca.

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv razgovor između Modrića i Kristijana Pulišića, američkog reprezentativca koji ima hrvatske korene.

Njih dvojica su se sreli u prostoriji za terapije, usledio je kratki razgovor, Modrić nije mogao da izdrži, a da ne pita Amerikanca da li priča hrvatskim jezikom.

"Ne, koristim samo hrvatski pasoš", rekao je kroz smeh Pulišić.

Pulišić se dosad redovno hvalio da je Hrvat, a hrvatski pasoš mu je olakšao igranje u Evropi.

Luka Modrić
Luka Modrić
Luka Modrić, novi fudbaler Milana
Luka Modrić, novi fudbaler Milana

Simi i Luka Modrić  Izvor: tiktok/@tiktokbalkans