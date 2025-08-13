Slušaj vest

Dolaskom Luke Modrića, u Milanu je povećana kolonija igrača sa prostora bivše Jugoslavije.

Doduše, ni posle potpisa hrvatskog reprezentativca ta brojka nije impresivna, tu je Strahinja Pavlović, reprezentativac Srbije, kao i Ardon Jašari, koji vuče poreklo iz Severne Makedonije.

Luka Modrić u Milanu

No, tu je i Kristijan Pulišić. Reprezentativac SAD vuče poreklo sa Balkana. Takoreći Pulišić i Modrić su komšije, pošto su Pulišićevi rodom sa ostrva Olib kod Zadra, a Modrić je rođen u Zadru. Inače, po majci Modrić je iz srpske porodice Dopuđ iz sela Kruševo kod Obrovca.

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv razgovor između Modrića i Kristijana Pulišića, američkog reprezentativca koji ima hrvatske korene.

Njih dvojica su se sreli u prostoriji za terapije, usledio je kratki razgovor, Modrić nije mogao da izdrži, a da ne pita Amerikanca da li priča hrvatskim jezikom.

"Ne, koristim samo hrvatski pasoš", rekao je kroz smeh Pulišić.

Pulišić se dosad redovno hvalio da je Hrvat, a hrvatski pasoš mu je olakšao igranje u Evropi.