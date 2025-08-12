Radnički iz Niša promovisao Tomislava Sivića za novog trenera.
PONOVO JE TU: Tomislav Sivić se vratio u srpski fudbal - "sleteo" u Niš!
Tomislav Sivić od ovog utorka zvanično je novi trener Radničkog iz Niša.
Samo 40 sati nakon poraza od Novog Pazara (2:3), Radnički iz Niša predstavio je novog šefa stručnog štaba.
Slavka Matića zamenio je Tomislav Sivić, koji se vraća na Čair posle tačno tri godine kako bi, kako je rekao, "nastavio nedovršeni posao".
Sivić je u prvom mandatu vodio Nišlije u sedam takmičarskih mečeva bez pobede, ali sada ističe da je fokus na brzom pronalaženju formule za osvajanje bodova u sezoni kada četiri ekipe ispadaju iz lige.
Novi-stari trener istakao je da ga već u subotu očekuje debi protiv Železničara, a već naredne nedelje pred domaćom publikom imaće za protivnika Partizan.
