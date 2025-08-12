Slušaj vest

Tomislav Sivić od ovog utorka zvanično je novi trener Radničkog iz Niša.

Samo 40 sati nakon poraza od Novog Pazara (2:3), Radnički iz Niša predstavio je novog šefa stručnog štaba.

Radnički Niš 2024-2025 Foto: Starsport

Slavka Matića zamenio je Tomislav Sivić, koji se vraća na Čair posle tačno tri godine kako bi, kako je rekao, "nastavio nedovršeni posao".

Sivić je u prvom mandatu vodio Nišlije u sedam takmičarskih mečeva bez pobede, ali sada ističe da je fokus na brzom pronalaženju formule za osvajanje bodova u sezoni kada četiri ekipe ispadaju iz lige.

Novi-stari trener istakao je da ga već u subotu očekuje debi protiv Železničara, a već naredne nedelje pred domaćom publikom imaće za protivnika Partizan.

BONUS VIDEO:

Fudbaleri istrčali na teren - Grobari viču: Partizane napadaj Izvor: Kurir