FK Crvena zvezda je uzvratila udarac Partizanu nakon što su Marko i Dušan Jovanović, sinovi Milana Laneta Jovanovića, odluči da dres Zvezde zamene za crno-beli!

Crveno-beli su doveli iz Partizana jednog od najtalentovanijih fudbalera rođenih 2011. godine - Matiju Popadića. Za njega se u fudbalskim krugovima već sada govori da je novi Dušan Vlahović.

NESTVARNA ZVEZDA DEMOLIRALA FJORENTINU ZA POLUVREME: Marakana videla ATOMSKI FUDBAL crveno-belih, Delije u potpunom TRANSU! VIDEO Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

On će se tako priključiti ekipi Slađana Nikolića i u novoj sezoni predvoditi Zvezdinu generaciju.

Podsetimo, Dušan Jovanović je nakon dolaska u Partizan naljutio "delije" objavom na svom Instagramu, pritom aludirajući na reči Vladimira Stojkovića: "Oprostite mi moju ružnu prošlost".

