Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh u revašu trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona. U prvom meču Zvezda je slavila sa 3:1 kao gost.

FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Atmosfera pred sam duel na Marakani je već sada vrela! Veliki broj navijača Zvezde se uputio ka stadionu i prema poslednjim informacijama očekuju se pune tribine stadiona Crvene zvezde.

Pogledajte:

Atmosfera ispred Marakane pred duel sa Lehom, veliki broj navijača Zvezde za pun stadion Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalBEOGRAĐANI PAŽNJA! VELIKA GUŽVA NA AUTOKOMANDI: Oko "Marakane" laka konjica i veliki broj policije
Autokomanda
FudbalCRVENA ZVEZDA - LEH: Crveno-beli imaju zicer za plasman u plej-of fazu
Rade Krunić srušio Leh
FudbalPREDSEDNIK ZVEZDE IMAO PORUKU ZA SVE ZVEZDAŠE: Još nije kasno da dođete na Marakanu, ostalo je još malo karata!
terya.jpg
FudbalSNIMAK SA LICA MESTA! Policija opkolila poljske huligane - divljali po Beogradu, pa "saterani u ćošak"
Poljski huligani

BONUS VIDEO:

Gužva pred meč Crvene Zvezde Izvor: Kurir