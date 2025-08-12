Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh u revašu trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona. U prvom meču Zvezda je slavila sa 3:1 kao gost.

Atmosfera pred sam duel na Marakani je već sada vrela! Veliki broj navijača Zvezde se uputio ka stadionu i prema poslednjim informacijama očekuju se pune tribine stadiona Crvene zvezde.