"Delije" se uputile na stadion Crvene zvezde, Lehu se ne piše dobro u Beogradu.
ludilo
KURIR NA LICU MESTA: Reke navijača Zvezde se "slivaju" ka Marakani, evo da li će stadion biti PUN! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh u revašu trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona. U prvom meču Zvezda je slavila sa 3:1 kao gost.
FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC
Vidi galeriju
Atmosfera pred sam duel na Marakani je već sada vrela! Veliki broj navijača Zvezde se uputio ka stadionu i prema poslednjim informacijama očekuju se pune tribine stadiona Crvene zvezde.
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši