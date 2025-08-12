Fudbaleri Zvezde posle remija sa Lehom slavili ispod severne tribine.
Fudbal
SPEKTAKL POD SEVEROM: Fudbaleri Zvezde sa Delijama slavili prolaz u narednu rundu Lige šampiona
Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u Beogradu nerešeno (1:1) sa Lehom iz Poznanja u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, uz ukupnim rezultatom 4:2 posle pobede u crveno-belih Poljskoj (3:1).
Crveno-beli su prošli dalje i to je bio povod za veliko slavlje ispod severne tribine.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Sledeći protivnik crveno-belij biće kiparski Pafos.
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
