Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u Beogradu nerešeno (1:1) sa Lehom iz Poznanja u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, uz ukupnim rezultatom 4:2 posle pobede u crveno-belih Poljskoj (3:1).

Crveno-beli su prošli dalje i to je bio povod za veliko slavlje ispod severne tribine.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Slavlje ispred severa Izvor: Kurir

Sledeći protivnik crveno-belij biće kiparski Pafos.

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

