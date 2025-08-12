BIVŠI AS CRVENO-BELIH UDARIO NA BRAZILCA: Rodrigao nije za ovaj nivo, ako ovako nastavi neće pomoći Zvezdi
Fudbalere Crvene zvezde jedan stepenik deli od novog plasmana u Ligu šampiona.
Crveno-beli su u revanšu trećeg kola kvalifikacija odigrali nerešeno 1:1 sa poljskim Lehom i ukupnim rezultatom 4:2 izborili dvomeč sa kiparskim Pafosom.
Međutim, u prvoj utakmici protiv Kiprana trener Vladan Milojević neće moći da računa na Radeta Krunića i Rodrigaa. Krunić je sakupio kartone, dok je Brazilac dobio direktan crveni karton.
Stručni konsultat TV Arena, bivši fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek, nije štedeo Brazilca.
- Da ne komentarišem. Da se suzdržim komentara nekog. Misliće da ja imam nešto protiv nekog. Niti sam ja za Zvezdu, niti oni bi mene prihvatili. Vidi, ja tebi kažem svoje iskreno mišljenje. To za ovaj nivo nije. On tako da nastavi da igra neće moći da pomogne Zvezdi u Ligi šampiona. To je moje mišljenje. On nije ni blizu ovog nivoa. Ali, tu su ljudi koji znaju fudbal bolje od mene i oni će da procene ko je za to i ko nije. Moje je da ćutim i da radim - rekao je Degenek.