- Da ne komentarišem. Da se suzdržim komentara nekog. Misliće da ja imam nešto protiv nekog. Niti sam ja za Zvezdu, niti oni bi mene prihvatili. Vidi, ja tebi kažem svoje iskreno mišljenje. To za ovaj nivo nije. On tako da nastavi da igra neće moći da pomogne Zvezdi u Ligi šampiona. To je moje mišljenje. On nije ni blizu ovog nivoa. Ali, tu su ljudi koji znaju fudbal bolje od mene i oni će da procene ko je za to i ko nije. Moje je da ćutim i da radim - rekao je Degenek.