Fudbaleri Leha eliminisani su od Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona - ukupnim skorom 4:2 u korist srpskog aktuelnog šampiona.

Nakon utakmice na stadionu "Rajko Mitić" koja je okončana rezultatom 1:1 - na konferenciji za medije posle meča govorio je šef struke Leha Nils Frederiksen:

- Naravno, ne mislim da je to bilo dobro, kada igrate sa igračem više treba da date nešto više. Naš protivnik je pokušao da potroši vreme i "ubije igru". Igrali smo dva meča protiv dosta dobrog tima. Ne kažem da smo mi bili gori, ali oni su bili bolji u tom momentu - rekao je Frederiksen.

Atmosfera?

- Moram da kažem da je lepo igrati ovde. Meni se lično dopada ova atmosfera i mislim da igrači to vole. Mi smo imali u Poznanju dosta navijača, mi smo na to navikli. Navijači imaju svoj način kako podržavaju timove. Nije toliko bitno što oni nas ne podržavaju, ali sama atmosfera je dobra. Moramo da igramo kako smo planirali. Igrači su spremni da igraju u ovakvoj atmosferi, mislim da su uživali kao i ja - rekao je Frederiksen.

Da li vas je Zvezda iznenadila, koliko može u Evropi?

- Ne mislim da su nas iznenadili, igrali su manje-više kako smo očekivali. Igrali smo sa njima pre nedelju dana. Stil igre je nešto što je u stvari isto kao i prošlog puta, oni su ranije igrali u Ligi šampiona i imaju dosta dobar kvalitet da se kvalifikuju. Sada ih čeka plej-of protiv Pafosa, moraju to da prevaziđu u plej-ofu ćemo i mi pokušati da učinimo šta je do nas - zaključio je Frederiksen.

