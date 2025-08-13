DAVID LUIZ? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (VIDEO)
Strelac jedinog gola za Crvenu zvezdu u remiju protiv Leha Šerif Endijaje (1:1), potvrdio je golom plasman srpskog šampiona u plej-of Lige šampiona gde će tim Vladana Milojevića ukrstiti koplja sa Pafosom.
Posle meča novinarima se obratio golgeter Zvezde Šerif Endijaje:
- Naravno, znate, najvažnije je da tim pobedi, nije samo reč o mom golu. Čak je postojala ideja da pustim Bruna da šutira, kako bi nastavio svoj golgeterski niz. Ali, pošto mi je ovo bila 100. utakmica, želeo sam da je završim u stilu, zato sam uzeo loptu. Najbitnije je da je tim pobedio, idemo na sledeći korak i verujemo našem treneru, koji je vrlo angažovan, i nadamo se da ćemo stići do Lige šampiona.
O Pafosu, narednom rivalu:
- Da, oni su dobar tim, zato su i stigli dovde. Ali i mi smo dobri, tako da mislim da je najvažnije da se fokusiramo na sledeću utakmicu, a to je Pafos, kao što ste rekli. Verujemo da ćemo pobediti taj meč i ući u Ligu šampiona.
Da li ste srećni što ćete igrati protiv Davida Luiza?
- Naravno, naravno, ne mogu da dočekam - istakao je Šerif.
Zvezda u utorak 19.08 od 21.00 dočekuje Pafos u prvom meču plej-ofa.
BONUS VIDEO:
Šerif Endiaj otkrio: "Postojala je ideja da Bruno šutira penal, ali..."
Fudbaleri Crvene zvezde večeras su na stadionu „Rajko Mitić“ odigrali nerešeno sa poljskim Lehom 1:1 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je iz prvog duela donela prednost od 3:1, što joj je bilo dovoljno da sa ukupnih 4:2 obezbedi plasman u plej-of.
Utakmica je bila napeta, a Zvezda je došla do vođstva preko penala koji je u 45. minutu izveo Šerif Endiaj. Posle utakmice, napadač crveno-belih je podelio svoje utiske:
- Naravno, znate, najvažnije je da tim pobedi, nije samo reč o mom golu. Čak je postojala ideja da pustim Bruna da šutira, kako bi nastavio svoj golgeterski niz. Ali, pošto mi je ovo bila 100. utakmica, želeo sam da je završim u stilu, zato sam uzeo loptu. Najbitnije je da je tim pobedio, idemo na sledeći korak i verujemo našem treneru, koji je vrlo angažovan, i nadamo se da ćemo stići do Lige šampiona.