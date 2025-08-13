Fudbaleri Crvene zvezde večeras su na stadionu „Rajko Mitić“ odigrali nerešeno sa poljskim Lehom 1:1 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je iz prvog duela donela prednost od 3:1, što joj je bilo dovoljno da sa ukupnih 4:2 obezbedi plasman u plej-of.

Utakmica je bila napeta, a Zvezda je došla do vođstva preko penala koji je u 45. minutu izveo Šerif Endiaj. Posle utakmice, napadač crveno-belih je podelio svoje utiske:

Preporučujemo Zvezda je u plej-ofu za Ligu šampiona: Remi u Beogradu dovoljan, ali Milojevića čekaju ogromne muke pred Pafos Napravila veliku senzaciju, pa poručila: "Roditelji su mi rekli da uvek pričam srpski, obožavam Sinera"

- Naravno, znate, najvažnije je da tim pobedi, nije samo reč o mom golu. Čak je postojala ideja da pustim Bruna da šutira, kako bi nastavio svoj golgeterski niz. Ali, pošto mi je ovo bila 100. utakmica, želeo sam da je završim u stilu, zato sam uzeo loptu. Najbitnije je da je tim pobedio, idemo na sledeći korak i verujemo našem treneru, koji je vrlo angažovan, i nadamo se da ćemo stići do Lige šampiona.