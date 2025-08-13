Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali se u se u plej-of Lige šampiona, posle ukupne pobede od 4:2 nad poljskim Lehom.

Crveno-beli narednog utorka od 21.00 čas dočekaće kiparski Pafos na stadionu "Rajko Mitić", a onda za nedelju dana gostovati na "rajskom ostrvu".

Timi Maks Elšnik na utakmici protiv Leha Foto: Dragan Tesic

- Teška utakmica, imali smo prednost iz prvog meča iz Poljske. Znali smo šta da očekujemo, da će Leh doći sa razmišljanjem da nema šta da izgubi, da će biti potpuno "otvoreni", dobar su tim. Taj crveni karton nas je malo presekao i bili smo primorani da se branimo i čuvamo rezultat, a na kraju smo to uspeli i plasirali se u plej-of što je i bio cilj. Sad igramo protiv Pafosa. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju da napunimo Marakanu, i da zajedno slavimo pobedu – rekao je Timi Maks Elšnik.

Otkrio je reprezentativac Slovenije da je pred meč imao određene probleme.

- Juče me nešto uhvatilo, pokupio sam virus verovatno od ćerke. Uhvatilo me juče pre treninga, uveče sam baš bio gotov, maltene sam se raspao. Temperatura…Pohvale medicinskoj službi, doktorima i fizioterapeutima koji su uspeli nekako da me oporave. Bilo je jako teško, možda čak i najteža utakmica fizički do sada. Na momente je bilo kao da ću se onesvestiti, ali dao sam sve od sebe i izdržao. Na kraju se osetio nedostatak energije, manjak fokusa i primili smo gol. Ipak, rezultat je bio dovoljan da se plasiramo dalje.

Fudbaler Crvene zvezde govorio je o atmosferi na stadionu.

- Bilo je neverovatno. Kada smo izašli na teren pre početka utakmice naježio sam se i zvezdaši su baš bili glasni i bučni. Svaka im čast. Ceo stadion sa majicama, bilo je predivno i mislim da samo na Marakani može da bude tako - zaključio je Elšnik.

Karte za meč protiv Leha navijači Crvene zvezde mogu obezbediti već sada ONLAJN putem, kao i narednih dana na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”, a jedan kupac može da kupi maksimalno četiri ulaznice.

Cene karata:

- Sever/Jug – 1.200 dinara

- Istok – 2.200 dinara

- Zapad – 2.600 dinara

- Tribina Siniša Mihajlović – 4.000 dinara