Crvena zvezda i Pafos odmeriće snage u plej-ofu kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona.

Biće Zvezda ozbiljno oslabljena protiv kiparskog tima, jer zbog suspenzija neće moći da računa na Radeta Krunića i Brazilca Rodrigaa, međutim, ni Pafos na Marakanu najverovatnije neće stići u najjačem sastavu.

Najzvučnije pojačanje kiparskog tima, proslavljeni brazilski as David Luiz, pod znakom pitanja je za okršaj sa Zvezdom.

Iskusni defanzivac nije u potpunosti spreman, pa trener Pafosa Karlos Karsedo još uvek ne zna da li će moći da računa na njega u prvom meču koji će se odigrati u Beogradu.

"Odluku ćemo doneti u narednim danima da li će biti na spisku. Potrebno mu je još nekoliko dana treninga kako bi bio fizički spreman. U timu je tek nedelju dana. Kada je došao, imao je povredu koju je sada prevazišao. Pogledaćemo spisak za plej-of i doneti odluku", rekao je Karlos Karsedo, trener Pafosa.

Bivši reprezentativac Brazila nedavno je kao slobodan igrač stigao u Pafos i sa kiparskim timom potpisao dvogodišnji ugovor.

Tokom svoje impresivne karijere, David Luiz je igrao za vrhunske evropske klubove poput Čelsija, PSŽ-a, Arsenala i Benfike. U karijeri je osvojio brojne trofeje, uključujući i titulu Lige šampiona.

Za reprezentaciju Brazila upisao je 57 nastupa i osvojio Kup konfederacija 2013. godine.

