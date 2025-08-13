Slušaj vest

Poljaci su golom u poslednjim trenucima utakmice na stadionu Rajko Mitić izbegli poraz, ali srpski šampion je zahvaljujući pobedi u prvoj utakmici obezbedio plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda će na poslednjem koraku u ovogodišnjim kvalifikacijama za protivnika imati kiparski Pafos.

1/63 Vidi galeriju Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Sa druge strane Leh očekuje plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope i dvomeč protiv Genka.

A, nakon utakmice pored stadiona Rajko Mitić, tačnije na pomoćnom terenu ispod severne tribine mogla je da se vidi zanimljiva scena.

Trener poljskog tima Nils Fredriksen je poslao fudbalere na trening, a iako se radi o igračima koji nisu igrali ovo je nešto što se ne viđa često.

Fudbaleri Leha trenirali posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir

"Zvezda pokušala da 'ubije' igru"

Fredriksen je nakon utakmice, između ostalog, poručio da je Crvena zvezda bila za nijansu bolja u ovom dvomeču i da je, nakon što je ostala sa igračem manje, pokušala da "ubije" utakmicu.

- Naravno, ne mislim da je to bilo dobro, kada igrate sa igračem više treba da date nešto više. Naš protivnik je pokušao da potroši vreme i 'ubije' igru. Igrali smo dva meča protiv dosta dobrog tima. Ne kažem da smo mi bili gori, ali oni su bili bolji u tom momentu - rekao je šef stručnog štaba ekipa iz Poznanja.

Pohvalio je atmosferu na stadionu.

- Moram da kažem da je lepo igrati ovde. Meni se lično dopada ova atmosfera i mislim da igrači to vole. Mi smo imali u Poznanju dosta navijača, mi smo na to navikli. Navijači imaju svoj način kako podržavaju timove. Nije toliko bitno što oni nas ne podržavaju, ali sama atmosfera je dobra. Moramo da igramo kako smo planirali. Igrači su spremni da igraju u ovakvoj atmosferi, mislim da su uživali kao i ja - poručio je trener Leha.

