Slušaj vest

Fudbaleri Partizana sutra od 21.00 čas igraju revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, protiv Hibernijana u Edinburgu.

Škotski klub Hibernijan ima lepu prednost iz Beograda, gde je pre nedelju dana slavio rezultatom 2:0. Ipak, crno-beli u Edinburg nisu otišli sa belom zastavom.

Srđan Blagojević na aerodromu pred odlazaka za Edinburg Foto: Www.partizan.rs

Uz fudbalere su potpredsednik Predrag Mijatović i članica Upravnog odbora Milka Forcan. Njih dvoje želeli su svojim prisustvom da ohrabre fudbalere Partizana, da veruju u podvig i pozitivan rezultat protiv Hibernijana na gostovanju. Dok je Predrag Mijatović putovao sa ekipom na Kipar protiv AEK i Poljsku protiv Oleksandrije, Milki Forcan je ovo prvo putovanje ovog leta.

Trener Srđan Blagojević poveo je 24 fudbalera u Edinburg. Crno-beli će se po sletanju u prestonicu Škotske smestiti u hotel, a onda popodne odraditi trening. Zanimljivo, igrači Partizana neće trenirati na stadionu Hibernijana, već na zdanju najvećeg rivala Hartsa, jer domaćin želi da sačuva travnatu podlogu od bilo kakvih oštećenja za meč, koji je na programu u četvrtak od 21.00 sat.

1/7 Vidi galeriju Partizan Hibernijan aerodrom "Nikola Tesla" Foto: Www.partizan.rs

Šef stručnog štaba Partizana Srđan Blagojević i njegovi saradnici veruju da crno-beli mogu da ostvare pozitivan rezultat u Škotskoj. Zato će u Edinburgu tim iz Humske predstavljati: Marko Miloševič, Miloš Krunić, Vukašin Jovanović, Milan Roganović, Aranđel Stojković, Stefan Milić, Nikola Simić, Mario Jurčević, Stefan Petrović, Vanja Dragojević, Janis Karabeljov, Dimitrije Janković, Milan Vukotić, Ognjen Ugrešić, Aldo Kalulu, Bogdan Kostić, Demba Sek, Bibars Natho, Gajas Zahid, Nemanja Trifunović, Zoran Alilović, Jovan Milošević, Dušan Jovanović, Andrej Kostić.