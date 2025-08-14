TEK SADA NIŠTA NIJE JASNO! Saga jednog od najboljih na svetu postaje prava misterija! Oglasio se trener PSŽ-a i sve zbunio!
Jedan od najboljih golmana na svetu nije dobio mesto na spisku igrača za Superkup Evrope i utakmicu protiv Totenhema koja će biti odigrana u utorak uveče.
Parižani su se odrekli Italijana koji se povodom toga oglasio i poručio da je razočaran i obeshrabren.
Nedugo nakon toga stigle su i reči Luisa Enrikea, trenera koji je PSŽ odveo do titule u Ligi šampiona.
Španac je objasnio da je on odlučio da mu Donaruma više nije potreban.
- Njegov izostanak je moja odluka, ja sam 100% odgovoran. Želim drugačiji stil golmana i zato sam doneo ovu odluku. Điđi je bez sumnje jedan od najboljih na svetu i još bolja osoba. Ali život fudbalera na visokom nivou je takav, ja sam 100% odgovoran za ovu tešku odluku. Da je lako, svako bi to uradio - rekao je Enrike.
Đanluiđi Donaruma jeu PSŽ stigao 2021. godine nakon što je branio za Milan čiju je omladinsku školu prošao.
Za reprezentaciju Italije je branio 74 puta, kapiten je nacionalnog tima, a ove godine je proslavio tek 26. rođendan, što znači da najbolje godine za njega tek dolaze.
