Crveni karton Rodriga protiv Leha stvorio je probleme u Zvezdi, ali je klub sa Marakane odmah reagovao.

Pred meč protiv Pafosa (utorak, 21.00), crveno-bele će pojačati nigerijski štoper Frenklin Tebo Učena koji stiže iz Sarpsborga, preneo je Mozzart sport.

1/4 Vidi galeriju Frenklin Tebo Učena Foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia, FREDRIK AREMYR / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Frode Arnesen / Alamy / Profimedia

Norvežanima pripada obeštećenje od 2.700.000 evra, a Učena će verovatno debitovati tek posle meča protiv Pafosa u Beogradu gde se očekuje da štoperski par čine Veljković i Milosavljević.

Tebo Učena je Evropu stigao 2021. godine iz lokalnog Nasarava Junajteda. Godinu dana je igrao za Heken u Švedskoj, dok je na leto 2023. godine potpisao za Sarpsborg. U međuvremenu je postao jedan od važnijih igrača norveškog kluba, a njegove partije je ispratila i Crvena zvezda.

Kurir sport / Mozzart sport

