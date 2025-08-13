Slušaj vest

Veljko Milosavljević odigrao je izuzetnu partiju u dresu Crvene zvezde protiv Leha, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli su se ukupnim rezultatom 4:2 plasirali u plej-of Lige šampiona, gde će 19. i 26. avgusta odmeriti snage sa kiparskim Pafosom.

Starter protiv Pafosa

U prvoj utakmici koja će sledećeg utorka biti igrana na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, Veljko Milosavljević biće u startnoj postavi kao partner Milošu Veljkoviću, pošto je iskusniji Brazilac Rodrigao zaradio crveni karton u meču protiv Leha.

Sigurna igra Veljka Milosavljevića u trenucima kada je Crvena zvezda imala igrača manje oduševila je sportski menadžment kluba. Tinejdžer koji je nedavno napunio 18 godina još jednom je opravdao poverenje i potvrdio kvalitet. Pokazao je da na njega u narednom periodu treba ozbiljno računati.

STOP za transfer

Prema saznanjima Kurira, uprava Crvene zvezde stopirala je mogući transfer Veljka Milosavljevića ovog leta. A, nije da nema interesanata za bisera sa Marakane. Od proleća ga prate skauti Seltika i Evertona, a odnedavno je u igri u Bornmut, čiji su skauti sinoć još jednom napunili beležnicu gledajući mladog defanzivca.

Nije tajna, Bornmut je spreman da plati 13.000.000 evra za Veljka Milosavljevića, međutim u Crvenoj zvezdi su procenili da je korpulentni Požarevljanin odličan zalog za budućnost. Te da će mu cena igrajući Ligu šampiona samo rasti. Deluje da će Milosavljević biti u rotaciji sa Veljkovićem i Rodrigaom tokom sezone. S tim da je izvesno da će crveno-beli zbog velikog broja utakmica dovesti još jednog štopera do kraja prelaznog roka. Kurir je nedavno pisao da bi to mogao biti Frenklin Tebo Učena iz norveškog Sarpsborga. Nigerijac koji ima 25 godina.

Treći najmlađi debitant

Veljko Milosavljević od strane specijalizovanih evropskih i svetskih skauting službi prepoznat je kao srpski fudbalski potencijal i igrač koji bi u narednim godinama trebalo da stigne do neke od "liga petice". Treći je najmlađi debitant u istoriji FK Crvena zvezda, jer je za prvi tim zaigrao protiv Trajala u Kupu Srbije u oktobru 2023. sa 16 godina, tri meseca i 20 dana. Mlađi od njega bili su samo Ivan Ilić i Milko Đurovski.