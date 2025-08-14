- Putujemo u Edinburg voljni i orni da idemo u borbu s obzirom da smo ubeđeni da dvomeč između Hibernijana i nas nije završen i pored nepovoljnog rezultata koji nosimo iz Beograda. Sam rezultat 0:2 govori o tome koliko će nam biti teško i verovatno smo od mnogih otpisani, ali idemo sa verom u sebe da se suprotstavimo protivniku koji ima prednost. Verujem da će klimatski uslovi tamo biti povoljni za igru, ali i uslovi koji se tiču atmosfere. Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo - poručio je Blagojević.