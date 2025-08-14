Slušaj vest

Ovaj duel na programu je od 21.00 sat, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport i RTS, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, ako crno-beli uspeju da nadoknade dva gola razlike i prođu dalje, igraće u plej-ofu sa poraženim iz dvomeča AEK Larnaka – Legija Varšava.

- Putujemo u Edinburg voljni i orni da idemo u borbu s obzirom da smo ubeđeni da dvomeč između Hibernijana i nas nije završen i pored nepovoljnog rezultata koji nosimo iz Beograda. Sam rezultat 0:2 govori o tome koliko će nam biti teško i verovatno smo od mnogih otpisani, ali idemo sa verom u sebe da se suprotstavimo protivniku koji ima prednost. Verujem da će klimatski uslovi tamo biti povoljni za igru, ali i uslovi koji se tiču atmosfere. Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo - poručio je Blagojević.

