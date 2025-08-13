Slušaj vest

Nemački fudbaler Tomas Miler moraće da se prilagodi brojnim novim stvarima u svom novom klubu Vankuver Vajtkepsima, nakon 25 godina provedenih u Bajernu iz Minhena.

Prva stvar na listi je putovanje avionom bez svog prijatelja, golmana Manuela Nojera.

"U avionu sam za Vankuver. Tražim GOAT (najboljeg svih vremena). Možete li da mi pomognete? Nigde ne mogu da ga nađem", rekao je Miler u video snimku na Instagramu.

"Ovo je moj prvi let bez Manuela Nojera posle možda 15 godina, ne znam. Veoma sam uzbuđen što dolazim u Vankuver da igram za Vajtkepse. Držite mi palčeve za prve utakmice. Vidimo se tamo", dodao je 35-godišnji napadač.

On je dodao da je pomalo nervozan, pošto prvi put posle dugo vremena ide u novi klub.

Miler je kao 10-godišnjak 2000. godine došao u Bajernovu akademiju i čitavu karijeru je proveo u minhenskom klubu, sa kojim je, između ostalog, osvojio 13 titula u Bundesligi i dve Lige šampiona.

Odigrao je 756 utakmica i postigao 250 golova za Bajern u svim takmičenjima, a klub je napustio na kraju prošle sezone pošto mu nije ponuđen novi ugovor.

Miler je rekao da razume odluku čak iako to nije ono što je on želeo.

Poslednji put igrao je za Bajern na Svetskom klupskom prvenstvu u Atlanti u julu, u porazu protiv Pari Sen Žermena u četvrtinalu. Miler je potpisao ugovor sa kanadskim klubom do kraja sezone, uz mogućnost nastavka saradnje i u 2026. godini.