"Pre su to bili Ronaldo i Riberi, a danas su De Brujne i Modrić. Pitanje je koliko dugo njih dvojica mogu da izdrže na visokom nivou, ali još važnije, koliko će njihov kvalitet i tehnika biti prihvaćeni od strane saigrača, jer je teško imitirati nekog ko je jedinstven. Hoću reći, sami po sebi neće biti dovoljni ako nema ekipe koja se dobro kreće oko njih. Sigurno ćemo uživati u njihovom kvalitetu, ali oni koji su oko njih moraće brzo da nauče kako da razumeju s kim igraju. Modrić je lider koji zna da razgovara s ekipom, Milan će od toga imati koristi, u sezoni u kojoj imaju samo prvenstvo", dodao je.