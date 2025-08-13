Slušaj vest

Legendarni fudbaler Paolo Di Kanio (57) još jednom je izjavama potresao fudbalski svet Italije.

Di Kanio je dao intervju sa Korijere dela Sera i posebno se osvrnuo na činjenicu da je ovog leta u Seriju A stiglo nekoliko fudbalera u poznim fudbalskim godinama. Prednjače Kevin de Brujne (34) i Luka Modrić (39).

Luka Modrić u Milanu Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Na pitanje, kako vidi dolazak takvih fudbalera u prvenstvo Italije, sa idejom klubova da budu nosioci njihove igre, Di Kanio je poručio da je Serija A odavno postala "groblje slonova".

"Pre su to bili Ronaldo i Riberi, a danas su De Brujne i Modrić. Pitanje je koliko dugo njih dvojica mogu da izdrže na visokom nivou, ali još važnije, koliko će njihov kvalitet i tehnika biti prihvaćeni od strane saigrača, jer je teško imitirati nekog ko je jedinstven. Hoću reći, sami po sebi neće biti dovoljni ako nema ekipe koja se dobro kreće oko njih. Sigurno ćemo uživati u njihovom kvalitetu, ali oni koji su oko njih moraće brzo da nauče kako da razumeju s kim igraju. Modrić je lider koji zna da razgovara s ekipom, Milan će od toga imati koristi, u sezoni u kojoj imaju samo prvenstvo", dodao je.

Ne propustiteFudbalLUKA MODRIĆ DEBITOVAO ZA MILAN: No, ovaj dan neće pamtiti po dobrom
Luka Modrić
FudbalLUKA MODRIĆ NE IDE U PENZIJU: Cilj mi je da igram na Mundijalu 2026
Luka Modrić, novi fudbaler Milana
FudbalITALIJANSKI NOVINAR BRUTALNO UDARIO NA LUKU: Modrić ne treba Milanu! On je mentor? Pa nismo u školi
Luka Modrić, novi fudbaler Milana
FudbalHRVATSKI FUDBALERI DOBILI SPECIJALAN POKLON OD NOVAKA! Đoković ih na letovanju oduševio gestom - Modrić i Kovačić se pohvalili porukom, evo šta piše na majicama
Screenshot 2025-07-23 074038.jpg

Simi i Luka Modrić  Izvor: tiktok/@tiktokbalkans