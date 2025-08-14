DA LI JE OVO MOGUĆE?! Iznenadićete se kada vidite koliko novca je PSŽ dobio za osvajanje Superkupa Evrope! Neverovatno!
Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojilo su Superkup Evrope, pošto su posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Totenhem 4:3. Posle regularnog dela meča rezultat je bio 2:2.
Iako su poslednjih godina nagrade u fudbalu astronomske, Parižani za ovaj trofej nisu bogato nagrađeni.
Verovali ili ne, zaradili su čak 30 puta manje novca nego kada su osvojili Ligu šampiona.
Za učešće u utakmici u Udinama obe ekipe dobile su po četiri miliona evra, a PSŽ je kao osvajač trofeja nagrađen sa dodatnih milion evra.
Dakle ukupna novčana nagrada je samo pet miliona! Podsetimo, francuski klub prošle sezone u Ligi šampiona zaradio oko 150 miliona evra, što je najveći iznos koji je jedan klub inkasirao u jednoj sezoni elitnog takmičenja.
Pobeda posle drame
Totenhem je poveo u 39. minutu golom Mikija van de Vena, koji je natrčao na loptu koju je odbio novi golman francuske ekipe Luka Ševalje posle šuta Palinje.
Prednost je udvostručio novi kapiten Kristijan Romero u 48. minutu kada je na drugoj stativi glavom sa peterca poslao loptu u dalji ugao, posle slobodnog udarca koji je izveo Pedro Poro.
Pari Sen Žermen je smanjio u 85. minutu golom Kang-in Lija sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Gonsalo Ramoš u četvrtom minutu nadoknade vremena, kada je glavom poslao loptu u mrežu posle centaršuta Usmana Dembelea.
Utakmica je rešena posle jedanaesteraca koje je pariska ekipa dobila 4:3.
Kurir sport