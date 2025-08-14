Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojilo su Superkup Evrope, pošto su posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Totenhem 4:3. Posle regularnog dela meča rezultat je bio 2:2.

1/5 Vidi galeriju Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Iako su poslednjih godina nagrade u fudbalu astronomske, Parižani za ovaj trofej nisu bogato nagrađeni.

Verovali ili ne, zaradili su čak 30 puta manje novca nego kada su osvojili Ligu šampiona.

Za učešće u utakmici u Udinama obe ekipe dobile su po četiri miliona evra, a PSŽ je kao osvajač trofeja nagrađen sa dodatnih milion evra.

Dakle ukupna novčana nagrada je samo pet miliona! Podsetimo, francuski klub prošle sezone u Ligi šampiona zaradio oko 150 miliona evra, što je najveći iznos koji je jedan klub inkasirao u jednoj sezoni elitnog takmičenja.

Pobeda posle drame

Totenhem je poveo u 39. minutu golom Mikija van de Vena, koji je natrčao na loptu koju je odbio novi golman francuske ekipe Luka Ševalje posle šuta Palinje.

Prednost je udvostručio novi kapiten Kristijan Romero u 48. minutu kada je na drugoj stativi glavom sa peterca poslao loptu u dalji ugao, posle slobodnog udarca koji je izveo Pedro Poro.

Pari Sen Žermen je smanjio u 85. minutu golom Kang-in Lija sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Gonsalo Ramoš u četvrtom minutu nadoknade vremena, kada je glavom poslao loptu u mrežu posle centaršuta Usmana Dembelea.

Utakmica je rešena posle jedanaesteraca koje je pariska ekipa dobila 4:3.

Kurir sport