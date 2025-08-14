Slušaj vest

Crno-beli će u Edinburgu od 21 čas pokušati da nadoknade zaostatak iz prve utakmice koja je završena rezultatom 2:0 za Škote.

Grej ističe da će uprkos povoljnom rezultatu iz Beograda želi da njegov tim pobedi.

- Čeka nas briljantna utakmica, pred nama je fantastična prilika i svi smo nestrpljivi zbog toga. Ali, što se mene tiče, završeno je tek jedno poluvreme i predstoji nam još mnogo posla. Videli smo u prvoj utakmici kako Partizan ume da bude agresivan i energičan čak i kada ostane sa desetoricom. Znamo da će ovo biti težak ispit, tako da moramo da budemo izuzetno koncentrisani i sa pristupom kao da je rezultat 0:0 - rekao je Grej i dodao:

1/10 Vidi galeriju Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Plan je da pobedimo, jer ako uspemo, sigurno smo u sledećem kolu. Moraćemo dobro da reagujemo u određenim trenucima, posebno kada budemo pod pritiskom. Ne smemo da dozvolimo da se 'isključimo' iz utakmice.

Dejvid Grej na utakmici protiv Partizana u Beogradu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Očekuje ofanzivu Partizana od prvog minuta.

- Biće agresivni od starta jer je pritisak na njima i neophodni su im golovi. U Beogradu su nas napadali i sa desetoricom, Partizan ima mlad tim, neustrašiv i sa mnogo kvaliteta. Iza njih je pozitivan rezultat u prvenstvu i svesni smo da nas čeka izazovno veče, ali ako budemo samouvereni kao u prvoj utakmici, onda bismo mogli da napravimo nešto veliko.

Bonus video: