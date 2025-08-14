DETONACIJA U PREMIJER LIGI! Totenhem aktivira bombu pred start sezone! Transfer koji niko nije očekivao!
Totenhem su minuti delili od još jednog evropskog trofeja, ali je PSŽ u finišu uspeo da se vrati i ukrade Superkup Evrope. Ipak, sada stižu lepe vesti za navijače tima iz Londona.
Fabricio Romano je danas potvrdio da je Totenhem pripremio sve za poslednji atak na glavnu metu, a to je - Ebereči Eze.
Kristal Palas je do sada uspevao da odoli ponudama Arsenala i nije spuštao cenu, te je ostao pri svome da u obzir dolazi samo otkupna klauzula od 80.000.000 evra.
Kristal Palas je čak spreman da se plati u dve rate, da prva bude oko 45.000.000 evra, ali do sada nije došlo do konkretnih ponuda.
Ipak, očekuje se da Totenhem ubrza proces, Eze je otvoren za odlazak u Totenhem, pošto mu je to sada jedina i najbolja opcija.
Arsenal se povukao, odavno se ne pominje, tako da je Totenhem sada na pol poziciji.
Kada na onaj tim od sinoć, dodate i Ezea, deluje da će Tomas Frank posložiti ozbiljan tim.
Kurir sport / Sportske.net
