19:34

Ister roud stadion - škotski hram fudbala

Partizan gostuje Hibernijanu na stadionu "Ister roud", koji se nalazi u severnom delu grada.

Kapacitet stadiona iznosi 20.421 mesto i peti je najveći stadion u Škotskoj.

Povezanost sa stadion Partizana je u tome što navijači ova dva tima svoje stadione zovu "hramom fudbala".

Prva utakmica na mestu današnjeg stadiona odigrana je daleke 1893. godine.

19:30

Edinburg - mesto rođenja Harija Potera, Džejmsa Bonda i Šerloka Holmsa

Edinburg, sa oko 500.000 stanovnika, je glavni grad Škotske.

Kroz dugu istoriju pamte se lepi i ružni trenuci, ali je najpoznatiji kao rodni grad mnogih poznatih ličnosti.

U njemu su rođeni čuveni Džejms Bond, glumac Šon Koneri, kao i Artur Konan Dojl, pisac i tvorac Šerloka Holmsa. Takođe je prve dane u Edinburgu ugledala Dž. K. Rouling, autorka serijala knjiga o Hariju Poteru.

U Edinburgu su rođeni Čarls Darvin, tvorac teorije evolucije, Džejms Klerk Maksvel, čuveni fizičar i matematičar, Aleksander Grejem Bel, tvorac telefona, Dejvid Hjum, otac geologije...

15:31

POTENCIJALNI SASTAVI

HIBERNIJAN - PARTIZAN

Stadion: Ister roud
Kapacitet: 20.031
Sudija: Radoslav Gidženov

HIBERNIJAN: Smit - Ohora, Buširi, Irdejl, Obita - Kaden, Levit, Miligan - Bojl, Bouvi, Mekgraft. Trener: Dejvid Grej

PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević