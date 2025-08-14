HIBERNIJAN - PARTIZAN: "Otpisani" crno-beli jure čudo u gradu Hari Potera, Džejmsa Bonda i Šerloka Holmsa
Fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Partizan je u prvoj utakmici poražen u Beogradu 2:0, pa će imate težak zadatak pred sobom.
Ister roud stadion - škotski hram fudbala
Partizan gostuje Hibernijanu na stadionu "Ister roud", koji se nalazi u severnom delu grada.
Kapacitet stadiona iznosi 20.421 mesto i peti je najveći stadion u Škotskoj.
Povezanost sa stadion Partizana je u tome što navijači ova dva tima svoje stadione zovu "hramom fudbala".
Prva utakmica na mestu današnjeg stadiona odigrana je daleke 1893. godine.
Edinburg - mesto rođenja Harija Potera, Džejmsa Bonda i Šerloka Holmsa
Edinburg, sa oko 500.000 stanovnika, je glavni grad Škotske.
Kroz dugu istoriju pamte se lepi i ružni trenuci, ali je najpoznatiji kao rodni grad mnogih poznatih ličnosti.
U njemu su rođeni čuveni Džejms Bond, glumac Šon Koneri, kao i Artur Konan Dojl, pisac i tvorac Šerloka Holmsa. Takođe je prve dane u Edinburgu ugledala Dž. K. Rouling, autorka serijala knjiga o Hariju Poteru.
U Edinburgu su rođeni Čarls Darvin, tvorac teorije evolucije, Džejms Klerk Maksvel, čuveni fizičar i matematičar, Aleksander Grejem Bel, tvorac telefona, Dejvid Hjum, otac geologije...
POTENCIJALNI SASTAVI
HIBERNIJAN - PARTIZAN
Stadion: Ister roud
Kapacitet: 20.031
Sudija: Radoslav Gidženov
HIBERNIJAN: Smit - Ohora, Buširi, Irdejl, Obita - Kaden, Levit, Miligan - Bojl, Bouvi, Mekgraft. Trener: Dejvid Grej
PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević