Jovan Milošević u 44. minutu postiže pogodak za 2:0 u Edinburgu.
Fudbal
LUDNICA U EDINBURGU - ŠKOTI NA KOLENIMA! Pogledajte gol Miloševića kojim je istopljen minus iz Beograda
Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a na poluvremenu crno-beli vode sa 2:0.
Strelac drugog pogotka bio je Jovan Milošević u 44. minutu susreta.
Podsetimo, prvi pogodak postigao je Milan Vukotić.
Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
