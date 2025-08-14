Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a na poluvremenu crno-beli vode sa 2:0.

Strelac drugog pogotka bio je Jovan Milošević u 44. minutu susreta.

Pogledajte:

Podsetimo, prvi pogodak postigao je Milan Vukotić.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Grobari, zastava, FK Partizan, Hibernijan Izvor: Kurir