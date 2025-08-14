Slušaj vest

Fudbaleri Partizana stekli su dva gola prednosti nad Hibernijanom posle prvih 45 minuta.

Time su crno-beli anulirali zaostatak iz prve utakmice odigrane u Beogradu.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

 Možda je Partizan mogao i do trećeg gola. U poslednjim sekundama prvog poluvremena crno-beli su imali dobar napad po levoj strani, Jurčević je ušao u kazneni prostor i pokušao po zemlji da centrira.

Lopta se od jednog igrača Hibernijana odbila u korner. Usledile su oštre reakcije fudbalera Partizana koji su tražili penal zbog igranja rukom.

Međutim, bugarski sudija Radoslav Gidženov je pokazao samo na korner.

Odmah zatim je pokazao žuti karton Simiću zbog prigorova.

Gidženov je potom kapitenu Dragojeviću objašnjavao da je igrač Hibernijana bio na travi i da nije namerno igrao rukom.

