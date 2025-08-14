Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a u Edinburgu se igraju produžeci.

Za njih se izborio Andrej Kostić! I to samo na nekoliko sekundi pre kraja meča.

Pogledajte gol za totalnu ludnicu na terenu:

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

