Neverovatna utakmica u Edinburgu!
LJUDI MOJI, ŠTA JE OVO?! TOTALNA LUDNICA! Pogledajte gol Kostića na dve sekunde do kraja meča
Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a u Edinburgu se igraju produžeci.
Za njih se izborio Andrej Kostić! I to samo na nekoliko sekundi pre kraja meča.
Pogledajte gol za totalnu ludnicu na terenu:
Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
