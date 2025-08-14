Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a od 60. minuta na semaforu stoji 2:1.

Domaći su uspeli da postignu gol! I to kakav! Strelac je Kieron Bouvi.

Odvojio se od svojih čuvara i iz prve poslao snažan šut ka golu, lopta je lobovala Miloševića i završila u mreži.

Hibernijan - Partizan

Grobari, zastava, FK Partizan, Hibernijan