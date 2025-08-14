Lopta je završila u mreži Marka Miloševića, ali kako...
ŠOK ZA PARTIZAN! ZAR SE OVAKO PRIMA GOL?! Neverovatan pogodak napadača Hibernijana
Fudbaleri Partizana gostuju Hibernijanu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a od 60. minuta na semaforu stoji 2:1.
Domaći su uspeli da postignu gol! I to kakav! Strelac je Kieron Bouvi.
Odvojio se od svojih čuvara i iz prve poslao snažan šut ka golu, lopta je lobovala Miloševića i završila u mreži.
Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
