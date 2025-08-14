Slušaj vest

Argentinski fudbaler Franko Mastantuono zvanično je novi igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

Mastantuono je u Real Madrid došao iz River Plejta. Transfer je već bio dogovoren 13. juna, a argentinski vezista se danas priključio španskom timu pošto je napunio 18 godina.

Real Madrid je platio 45 miliona evra za Mastantuona, koji je potpisao šestogodišnji ugovor sa španskim klubom.

"Danas je još jedan od onih velikih dana, punih emocija za sve nas koji osećamo strast prema Real Madridu, jer se danas našem klubu pridružio jedan od najvećih fudbalskih talenata koji su se pojavili poslednjih godina. Danas dočekujemo Franka Mastantuona", naveo je predsednik Real Madrida Florentino Peres.

Mastantuono je odigrao ukupno 64 utakmice i postigao 10 golova za River Plejt.

On je najmlađi strelac u istoriji River Plejta, kao i najmlađi igrač koji je odigrao zvaničnu utakmicu za reprezentaciju Argentine za koju je debitovao 6. juna u meču protiv Čilea.

"Ovo je veoma poseban dan za mene. Ostvarenje sna kao fudbalera i kao osobe, da se pridružim klubu kao što je Real Madrid, najvećem na svetu. Oduševljen sam i želim da podelim tu radost sa vama jer će ovo biti dan koji ću pamtiti zauvek. ;Obećavam da ću dati svoj život ovom dresu, to je san koji sam oduvek imao. Danas se ostvaruje, danas počinje", rekao je Mastantuono, koji će u Real Madridu nositi dres sa brojem 30.