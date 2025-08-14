Slušaj vest

Fudbaleri Partizana završili su svoju evropsku priču! Crno-bele je eliminisao Hibernijan koji ukupnim rezultatom 4:3 ide u narednu rundu Lige konferencija.

Navijači na društvenim mrežama ostavljaju različite komentare - od podrške do kritike.

Pogledajte šta su sve pisali:

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Ne propustiteFudbal"KRUNIĆ U IGRI NA 4:1..." Zvezda rutinski prošla dalje, navijače brine odbrana i kartoni sjajnog igrača
IMG-20250812-WA0076.jpg
FudbalGROBARI ZAGRMELI NA TVITERU: Brutalna paljba po sudiji i Đurđeviću: Ukopali nas!
Partizan - Hibernijan
FudbalZVEZDA JE POBEDILA - TVITER GORI! Evo sa kim su crveno-beli uboli džekpot, a ovog igrača su navijači posebno nagrdili
Delije
Fudbal"PARTIZANOVE RUŽE BAŠ LEPO PROCVETALE" Gore društvene mreže: Grobari jednog igrača posebno izdvojili!
FK Partizan

Spektakl uz jaku poruku celom svetu - stop ubijanju dece i civila Izvor: Kurir