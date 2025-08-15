Slušaj vest

"Svojim odličnim partijama zaslužio je unapređenje ugovornih uslova, a ovaj potez kluba predstavlja još jedan korak ka dugoročnoj stabilnosti i razvoju mladih igrača", objavili su Novopazarci na klupskim internet stranicama.

Dosadašnji ugovor novopazarskog superligaša i 20-godišnjeg Nigerijca bio je važeći do 30. juna 2026. godine.

Opara je za prvi tim Novog Pazara odigrao 46 utakmica, a postigao je šest golova i upisao devet asistencija.

