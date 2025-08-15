Fudbalski klub Novi Pazar produžio je ugovor sa napadačem Žulijusom Eđikeom Oparom do kraja 2027. godine, objavio je taj superligaš.
NIGERIJAC OSTAJE U NOVOM PAZARU JOŠ DVE GODINE: Žulijus Eđike Opara produžio ugovor
"Svojim odličnim partijama zaslužio je unapređenje ugovornih uslova, a ovaj potez kluba predstavlja još jedan korak ka dugoročnoj stabilnosti i razvoju mladih igrača", objavili su Novopazarci na klupskim internet stranicama.
Dosadašnji ugovor novopazarskog superligaša i 20-godišnjeg Nigerijca bio je važeći do 30. juna 2026. godine.
Opara je za prvi tim Novog Pazara odigrao 46 utakmica, a postigao je šest golova i upisao devet asistencija.
(Beta)
